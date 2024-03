Non solo Lautaro, anche Thuram punta le Olimpiadi: l’Inter monitora

Le affermazioni di Lautaro Martinez in merito alla sua disponibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi hanno creato un po’ di apprensione in casa Inter. Il motivo? Con la Copa America a giugno e la presenza a Parigi poi, l’attaccante non avrebbe ferie prima di iniziare la nuova stagione con i nerazzurri.

Un’allarme raddoppiato dalle parole di Thuram nel ritiro con la Francia, raccolte da La Gazzetta dello Sport. In merito alla partecipazione al torneo olimpico casalingo, sotto la guida del mentore Thierry Henry, l’attaccante nerazzurro ha risposto: “Deciderà il selezionatore. Se sarò chiamato in causa risponderò presente ma non farò pubblicamente richiesta”.

L’Inter, dal canto suo, non può che monitorare la situazione ed è pronta a confrontarsi con i giocatori per trovare una soluzione in merito. Non essendo l’Olimpiade un torneo FIFA,in teoria il club potrebbe opporsi e non mandare i due in nazionale a prescindere, ma la volontà sembra essere quella di trovare un accordo insieme a Lautaro Martinez e Thuram.

L’opinione di Passione Inter

La prossima stagione sarà piena di impegni per l’Inter e finirà a luglio. In questo senso, la preparazione estiva avrà un ruolo molto importante per approcciare al meglio l’annata e permettere una gestione oculata delle energie e della condizione. Perdere Thuram e Lautaro in quel periodo, riavendoli a disposizione a una settimana dall’inizio del campionato, non sembra essere uno scenario francamente accettabile.