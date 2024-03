Juan Jesus non ci sta: si valuta la denuncia contro Acerbi

La sentenza del Giudice sportivo sul caso Acerbi, con l’assoluzione del difensore dell’Inter in merito alle accuse di razzismo, ha scontentato il mondo Napoli e in particolare Juan Jesus. Il brasiliano non ha gradito il verdetto e sarebbe pronto a nuove azioni legali.

Infatti, come scrive la Repubblica, il giocatore non vorrebbe passare per bugiardo e starebbe valutando la denuncia penale nei confronti di Acerbi. Una reazione forte, che andrebbe di pari passo con l’indignazione espressa dal Napoli ieri, in un duro comunicato sulla vicenda.