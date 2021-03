Sport – L’Inter ripensa a Isco: è una richiesta esplicita di Conte. Real Madrid pronto a liberarlo

In Spagna sono sicuri: Antonio Conte vuole strappare Isco al Real Madrid. Come riportato dal quotidiano Sport, il fantasista dei Blancos è uno dei nomi seguiti dall’Inter in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022, il Real Madrid potrebbe cederlo applicando uno sconto per non correre il rischio di perderlo a zero tra un anno. Quella di Isco, secondo Sport, sarebbe una richiesta esplicita e precisa avanzata proprio da Conte. Nonostante i problemi relativi al pagamento del cartellino di Hakimi, il rapporto tra i due club resta ottimo.

Il costo del cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, l’Inter cercherà di abbassare il costo del cartellino. La certezza è che il tempo di Isco a Madrid sia finito. La dirigenza nerazzurra però dovrà battere la concorrenza del Siviglia e di alcuni club di Premier League.