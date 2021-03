Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen ha fatto di tutto per venire da noi, è il cuore e l’anima di questa Nazionale”

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, non nasconde tutta la sua felicità per Christian Eriksen, aggregatosi alla nazionale dopo il via libera dell’Ats di Milano.

Ecco le parole del commissario tecnico ai microfoni di TV2 Sport: “E’ un piacere averlo a disposizione. Lui ha fatto tutto il possibile per raggiungerci ed è davvero felice di poter giocare con noi. Siamo rimasti in contatto continuo con lui e le autorità locali. Christian è un giocatore importante per noi. È il ritmo e il cuore della squadra”.

Sul nuovo ruolo: “Non possiamo aspettarci un ruolo diverso da quello in cui ha giocato lo scorso autunno. Chris resta fondamentale nel creare occasioni, in situazioni standard e sui calci piazzati”.

