Musso: “Voci di mercato? Non so se sono vere, non ho parlato con nessuno”. Poi parla di De Paul

Dopo una prima parte di campionato in cui è stato più volte messo in discussione, Samir Handanovic ha alzato il livello delle sue prestazioni, candidandosi a ricoprire i pali dell’Inter anche nella prossima stagione. Vista l’età non più giovanissima dell’estremo difensore sloveno, però, dalle parti di Viale della Liberazione proseguono le riflessioni sul futuro, con diversi nomi al vaglio.

Fra questi anche l’estremo difensore dell’Udinese Juan Musso, su cui però c’è una folta concorrenza soprattutto in Serie A: in prima fila c’è la Roma, che da tempo ha messo gli occhi sul portiere argentino.

Delle voci di mercato ha parlato lo stesso Musso in un’intervista concessa ieri ad UdineseTv, ripresa stamattina da La Gazzetta dello Sport: “Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre, perché significa che sto interpretando bene il mio lavoro. Non so però se si tratta di voci vere, perché non ho parlato con nessuno. Al di là di questo, quello che posso dire è che un giocatore deve stare concentrato sul gruppo di cui fa parte, come sto facendo”.

Musso prosegue parlando dell’obiettivo nerazzurro Rodrigo De Paul: “Lo conosco da quando avevamo 14 anni. Al tempo era un trequartista che pensava solo al gol e ora è diventato un centrocampista completo. È cresciuto tantissimo, è un leader ormai”.

