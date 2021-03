Via libera dall’Ats: Barella, Sensi e Bastoni in Nazionale da domani. Da valutare l’impiego con l’Irlanda del Nord

Sono diversi i calciatori dell’Inter che, dopo l’autorizzazione arrivata ieri, sono partiti per raggiungere le Nazionali in giro per l’Europa. L’unica incognita rimasta era quella relativa ai giocatori della Nazionale italiana: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, quest’oggi l’Ats ha concesso ad Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella il via libera per raggiungere la selezione di Roberto Mancini.

Se l’ultimo tampone effettuato dovesse essere negativo, i tre nella giornata di domani raggiungeranno gli azzurri in quel di Parma, dove giovedì la Nazionale giovedì scenderà in campo contro l’Irlanda Del Nord. Stando a quanto riferito dal quotidiano rosa, è da valutare il loro impiego già nella prima delle tre sfide (le restanti sono in programma contro Bulgaria e Lituania).

Il giornalista Franco Vanni de La Repubblica chiarisce, inoltre, che i restanti calciatori si alleneranno regolarmente nel pomeriggio ad Appiano Gentile.