Jiangsu FC vicino alla scomparsa. Dalle scritte per la città al boicottaggio: monta la protesta contro Suning

Acque particolarmente agitate in casa Jiangsu Fc, squadra campione in carica in Cina e legata all’Inter in quanto di proprietà del gruppo Suning. La società asiatica sta attraversando un periodo da incubo: il club non è riuscito a rispettare i termini per l’iscrizione al prossimo campionato e rischia di scomparire.

Una situazione drammatica al quale non sembra esserci rimedio, tanto che sono fioccati i messaggi d’addio da parte dei tesserati ed alcune bandiere, come Zhou Yun e Ji Xiang, sono prossimi a lasciare il club: il primo all’età di 30 anni ha optato per il ritiro, il secondo ha scelto di trasferirsi allo Shandong Luneng.

In tutto questo, stando a quanto filtra dall’Asia, la federazione cinese avrebbe concesso ulteriore tempo, ma la famiglia Zhang starebbe chiedendo una cifra importante per la cessione del club, allontanando i compratori. Una situazione che ha fatto montare la furia della tifoseria, che ha cosparso la città di frasi contro il gruppo Suning ed iniziato un vero e proprio boicottaggio dei prodotti dell’azienda.

Sui cartelloni luminosi presenti per le strade di Nanchino, inoltre, sono comparse alcuni scritte recanti il messaggio: “Jiangsu non può esistere senza lo Jiangsu FC”.