Mercato – Rodriguez incanta in Serie B, Inter e Sampdoria interessate: avviati i primi contatti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio ai giovani in procinto di esplodere, focalizzandosi anche su alcuni talenti della Serie B. Fra questi si sta mettendo in mostra il diciannovenne scuola Real Madrid ed attualmente in forza al Lecce Pablo Rodriguez: dopo una prima parte di stagione in cui è stato assente per infortunio, il giovane spagnolo è divenuto un punto di forza della formazione giallorossa, che sta stupendo in cadetteria ed è fra le papabili candidate al salto verso la A.

A colpire è soprattutto la media-gol del calciatore, che ha disputato solo 472 minuti realizzando cinque reti e due assist. Inevitabilmente si sono accese le sirene di mercato provenienti dalla massima serie, con Inter e Sampdoria che si sono informate. Il procuratore del calciatore è Abian Morano, che in passato ha gestito anche Mauro Icardi, e questo potrebbe fornire un canale agevolato per le due società.