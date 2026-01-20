20 Gennaio 2026
Jakirovic all’Inter, è fatta: le cifre del colpo
Il difensore arriva subito
L’Inter è pronta a chiudere l’acquisto di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria. Il club nerazzurro versa nelle casse del club croato 2,5 milioni di euro più altri 2 di bonus. Il giovane talento classe 2008, come spiegato da Fabrizio Romano, andrà a rinforzare la rosa dell’Under 23, con le visite mediche che verranno organizzate dopo la definizione degli ultimi dettagli.
Diversa invece la situazione per Branimir Mlacic. L’operazione con l’Hajduk sembrava ormai definita da giorni, con l’accordo tra i club che prevedeva il trasferimento del giocatore ai nerazzurri e il successivo prestito semestrale a Spalato. Tuttavia il trasferimento appare destinato a saltare per via della volontà del ragazzo.