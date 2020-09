Ex Inter – Keita torna in Italia? Non solo la Fiorentina, sondaggio della Sampdoria

Keita Balde, in nerazzurro nella stagione 2018/2019, decisivo nella sfida finale di campionato contro l’Empoli, potrebbe tornare in Italia. Di proprietà del Monaco, il senegalese potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto: con questa formula, diverse squadre italiane sarebbero interessate a riportarlo in Serie A.

Oltre a Fiorentina e Cagliari (e Marsiglia, in Ligue 1), anche la Sampdoria sarebbe sul giocatore. Secondo quanto riportato da Sampdoria News 24, infatti, i blucerchiati sarebbero decisamente interessati al senegalese, ma ci sarebbero tre ostacoli:

L’ingaggio, attorno ai 3 milioni annui; Il costo del cartellino, stimato sui 16 milioni di euro: il Monaco potrebbe chiederne una quindicina di riscatto; La concorrenza di Cagliari e, soprattutto, Fiorentina: i viola dispongono di casse ben più floride di quelle dei genovesi, grazie alla gestione Commisso.

