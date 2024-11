L’assalto del Real Madrid spaventa l’Inter: “Lo seguono da tempo”

Quanto il Real Madrid decide di muoversi sul mercato, inevitabilmente rischia di generare ripercussioni anche su altri club. E’ questo il caso dell’Inter che sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi dalla Spagna che riguardano la società di Florentino Perez.

Dopo la rottura del crociato di Eder Militao, infatti, Carlo Ancelotti si ritrova nel reparto arretrato una situazione di totale emergenza. Per questo motivo, a gennaio il Real Madrid interverrà sicuramente sul mercato in entrata per aggiungere almeno un centrale all’organico blanco.

Tra i nomi sulla lista del Real Madrid per la difesa, spiccano alcuni profili da tempo noti agli uomini di mercato dell‘Inter. Su tutti, due calciatori in scadenza di contratto al termine di questa stagione che il club nerazzurro osserva da vicino ormai da mesi.

Il primo è Jonathan Tah, centrale del Bayer Leverkusen che ha già annunciato l’addio a costo zero il prossimo giugno. Il difensore tedesco dovrebbe rimanere al servizio di Xabi Alonso fino al termine della stagione, ma l’irruzione improvvisa del Real Madrid potrebbe drasticamente cambiare le carte in tavola.

Il secondo, come annunciato dagli studi di Cadena Ser, è Olivier Boscagli. Secondo l’emittente radiofonica spagnola, i dirigenti del Real Madrid “seguono da diverso tempo” il difensore del PSV Eindhoven. Di piede mancino, anche il centrale francese andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è già stato attenzionato di recente dall’Inter.