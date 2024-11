Riscatto Inter e addio Juventus: “Non se l’aspettava”

Chi ha lasciato l’Inter negli ultimi anni, dopo aver fatto particolarmente bene con la maglia nerazzurra, non sempre ha trovato da altre parti la stessa felicità e continuità di rendimento. Da Romelu Lukaku ad Ivan Perisic, sono diversi gli esempi di ex interisti che hanno rallentato le proprie carriere dopo aver lasciato Milano.

Tra questi, chi ha accusato un netto declino lontano dall’Inter è stato Milan Skriniar. Il difensore slovacco, che ha detto addio nell’estate 2023 per la scadenza del contratto dopo aver rifiutato più proposte di rinnovo dei nerazzurri, si è rivelato a tutti gli effetti un flop del mercato del Paris Saint Germain nell’ultimo anno e mezzo.

Accostato di recente alla Juventus, poiché considerato come una riserva da Luis Enrique, Skriniar potrebbe rilanciarsi a gennaio in un altro top club. In Spagna, infatti, dopo l’infortunio di Eder Militao al legamento crociato, alcune indiscrezioni hanno riferito del possibile inserimento del Real Madrid per il difensore slovacco.

In particolare, Cadena Ser ha accostato l’ex nerazzurro alla formazione di Carlo Ancelotti come papabile alternativa per il mercato di riparazione. La nota emittente ha spiegato che “la situazione di Skriniar non è quella che si aspettava quando ha lasciato l’Inter” e che il Real Madrid starebbe valutando di superare le altre concorrenti per averlo subito a gennaio.

Un sorta di riscatto per il club nerazzurro che sino all’ultimo aveva tentato di convincere il centrale a rimanere a Milano e prolungare per altre stagioni la sua avventura all’Inter.