Lautaro in Arabia, l’annuncio dell’agente dopo il rinnovo con l’Inter

Due gol in due partite da subentrato: Lautaro Martinez sta chiudendo una stagione da sogno con numeri impressionanti anche con la maglia dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter ha subito messo a segno due reti in questa Copa America, lanciando al commissario tecnico Lionel Scaloni messaggi inequivocabili dopo le prime due esclusioni dal primo minuto.

Un momento d’oro per il capitano nerazzurro che, in attesa di rientrare in Italia e firmare ufficialmente il nuovo contratto con l’Inter, ha già raggiunto l’intesa totale per rimanere con il club fino al giugno 2029. Del suo futuro, sulle pagine di winwinallsports, è tornato a parlare il suo agente Alejandro Camaño.

In merito ad un possibile trasferimento in Arabia Saudita, che la scorsa estate aveva proposto una maxi offerta per avere Lautaro, il procuratore ha chiuso nettamente: “Non c’è nessuna possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League, abbiamo già raggiunto un nuovo accordo con l’Inter. L’intesa è totale, lui è il capitano e questo per lui è importantissimo”.