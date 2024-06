Inter, i primi 3 COLPI da Inzaghi: sbarcano subito ad Appiano

Scatterà ufficialmente il 13 luglio la nuova stagione 2024/25 dell’Inter. Ancora un paio di settimane di vacanza, dunque, prima del raduno nerazzurro da cui prenderà il via un precampionato molto importante, durante il quale Simone Inzaghi dovrà preparare soprattutto sotto l’aspetto fisico la squadra ad affrontare un’annata che si preannuncia lunghissima e con tante competizioni davanti.

Per cercare di accorciare i tempi di inserimento, il tecnico sin dai primi giorni lavorerà a stretto contatto con i nuovi acquisti. Per sua fortuna, infatti, i primi tre colpi messi a segno dal club nerazzurro saranno subito a disposizione ad Appiano Gentile. Già dal 13 luglio, ad esempio, Mehdi Taremi sarà presente al raduno e carico per intraprendere questa nuova avventura in Italia. Con lui, una volta superate le visite mediche e ufficializzata la trattativa con il Genoa, ci sarà con ogni probabilità anche Josep Martinez.

Come scritto da Tuttosport, avrà qualche giorno di riposo in più Piotr Zielinski, reduce dall’eliminazione dagli Europei di Germania con la sua Polonia. L’ex Napoli, arrivato a costo zero come Taremi, si unirà al gruppo intorno al 16/17 luglio.