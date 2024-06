L’Inter gioca d’anticipo: ECCO il nuovo difensore dalla Serie A

Dopo aver piazzato il colpo Josep Martinez dal Genoa, l’Inter non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Il club nerazzurro sa bene che in vista della prossima stagione alcuni reparti potranno ancora essere puntellati e non dichiara ovviamente chiuso il proprio mercato in entrata.

Ma non solo, perché stando alle ultime indiscrezioni nei piani dell’Inter c’è già un obiettivo per l’estate 2025. Si tratta di Jaka Bijol, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore dell’Udinese, grande protagonista agli Europei di Germania 2024 con la Slovenia, viene seguito in realtà da diversi mesi dai dirigenti nerazzurri.

Come abbiamo ripetuto più volte, in difesa l’Inter potrebbe non fare alcun movimento durante questa estate. Il prossimo anno, però, i contratti di Acerbi e de Vrij andranno in scadenza e per il club vi sarà la necessità di trovare un paio di sostituti di livello. Tra questi, Bijol è stato individuato dai nerazzurri come un possibile innesto di prospettiva da aggiungere al centro della difesa.

Impostare la trattativa con l’Udinese con 12 mesi di anticipo è chiaramente un’impresa difficile, se non impossibile. Per questa ragione l’Inter continuerà ad intrattenere contatti periodici con l’entourage di Bijol e con il club friulano, sperando che il ragazzo possa rimanere un altro anno ad Udine.

Da gennaio 2025, qualora rimanesse in bianconero, potrebbe finalmente scattare ufficialmente l’operazione tra le due società. Non è escluso, ad esempio, che l’Inter – come fatto con Buchanan – possa anche decidere di anticipare di sei mesi il suo arrivo a Milano.