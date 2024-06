Josep Martinez all’Inter, così è arrivata la fumata bianca: tutti i dettagli

Dopo l’intesa totale raggiunta nella giornata di ieri, Inter e Genoa hanno definito l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Josep Martinez. Il portiere spagnolo, che nelle ultime settimane ha scavalcato anche Bento nelle preferenze del club nerazzurro, diventerà presto il nuovo portiere di Simone Inzaghi.

L’estremo difensore, almeno sulla carta, arriva come vice di Yann Sommer. Guardando le cifre dell’operazione, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, si intuisce invece che l’Inter considera Martinez qualcosa in più che un semplice secondo portiere.

L’obiettivo della società nerazzurra è quello di favorire già dalla prima stagione l’ambientamento del classe 1998 in un top club e dargli da subito l’opportunità di giocarsi una maglia da titolare con il compagno svizzero. Tutto questo per avere soprattutto dall’annata successiva un portiere pronto per raccogliere definitivamente l’eredità di Sommer.

Tornando ai contorni della trattativa, l’intesa tra i club è arrivata in seguito all’ultima offerta decisiva dell’Inter: 13 milioni di euro al Genoa più 2 di bonus, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Questo perché Oristanio, inizialmente inserito dentro l’affare, ha preferito attendere il Venezia dove spera di poter trovare maggiore spazio rispetto a quello che gli avrebbe garantito il Grifone. Per Martinez un contratto pluriennale, con scadenza a giugno 2029.