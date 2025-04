Gol Thuram o autogol: la decisione UFFICIALE della Lega

Negli ultimi minuti del primo tempo di Parma-Inter, i nerazzurri hanno trovato il gol dello 0-2 grazie ad un tiro molto fortunato di Marcus Thuram che ha segnato con un pallonetto involontario dopo che ha calciato male il pallone.

Nel frattempo Almqvist si è lanciato in porta per provare a togliere il pallone ma se lo è calciato addosso finendo per rimetterlo in rete. Come analizzato con la Goal Line Technology il tiro del numero 9 dell’Inter era già entrato quindi la marcatura porta la firma di Thuram come confermato dalla Lega Serie A.