Infortunio al ginocchio: Inzaghi lo cambia SUBITO

Il primo tempo di Parma-Inter ha portato un nuovo problema di infortuni per Simone Inzaghi e il suo staff medico. Si è infatti fermato Alessandro Bastoni che nel corso dell’intervallo si è seduto in panchina dolorante al ginocchio sinistro e gli è stato applicato del ghiaccio per questo suo problema.

Un guaio fisico che fa aumentare l’elenco degli indisponibili in casa nerazzurra in vista di un mese di aprile foltissimo di impegni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nel secondo tempo di Parma-Inter, a prendere il posto di Bastoni è stato il jolly di piede mancino, ovvero Carlos Augusto.