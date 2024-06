Blitz nella sede dell’Inter: definita la DOPPIA cessione

Pronte le prime due cessioni dell’Inter in questa finestra estiva di calciomercato. Ieri, presso la sede di Viale della Liberazione, il club nerazzurro ha infatti incontrato Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli che dopo giorni di intensi contatti ha raggiunto l’intesa con Piero Ausilio per un colpo in attacco per la formazione toscana.

Sebastiano Esposito, reduce dall’ottima esperienza in Serie B con la Sampdoria, vestirà la prossima stagione la maglia dell’Empoli. L’attaccante si trasferirà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. Una grande opportunità per il classe 2002 che torna in Serie A per dimostrare tutto il suo valore.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, si tratta della seconda cessione definita nel giro di poche ore. L’Inter ha infatti chiuso con il River Plate anche il passaggio di Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin. I Millonarios hanno superato la concorrenza del Venezia e pagheranno per intero l’ingaggio del terzino argentino durante la prossima annata. Si tratta di un addio in prestito con diritto di riscatto per il River e contro riscatto in favore dell’Inter.