Entourage Bento: “Inter ha preferito Martinez per un motivo”

Nella giornata di ieri l’Inter ha finalmente chiuso l’operazione Josep Martinez con il Genoa. Il portiere spagnolo diventerà il nuovo vice di Yann Sommer dalla prossima stagione, dopo un lungo corteggiamento dei nerazzurri che lo hanno preferito anche al primo obiettivo Bento. Una scelta, questa, svelata Lodovico Spinosi (entourage Bento) ai microfoni di TV Play.

Le sue parole: “Leggo che l’Inter ha preso Josep Martinez, noi della scuderia avevamo Bento. Immagino che siano andati sul portiere del Genoa per scelta tecnica. Conoscono meglio Martinez, perché sono due anni che gioca in Italia. Scelta sicura, più facile. L’Inter non può permettersi scommesse. E immagino che queste siano le motivazioni che hanno spinto i nerazzurri a non puntare su Bento”.