La Premier irrompe sull’obiettivo Inter: offerta in arrivo?

L’Inter potrebbe dover fronteggiare una rivale con potenzialità economiche ben più elevate nella corsa a Dan Ndoye, il preferito del club nerazzurro in caso di partenza di Denzel Dumfries già in questa sessione di calciomercato. Le sue caratteristiche, infatti, convincono parecchio in Viale della Liberazione e ne fanno il possibile erede dell’olandese.

Nelle ultime ore, tuttavia, è entrata in scena una big della Premier League, ovvero il Manchester United. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la nuova area sportiva dei Red Devils targata INEOS sarebbe rimasta favorevolmente impressionata dalle prestazioni di Ndoye, soprattutto durante gli ultimi impegni con la Svizzera agli Europei.

Da Manchester sarebbe già partito un primo sondaggio esplorativo in direzione Bologna: si tratta di una richiesta di informazioni sul prezzo e sulla fattibilità dell’operazione. Da vedere se l’interesse già manifestato si tramuterà effettivamente in un’offerta. Il club emiliano fino a questo momento ha fissato la valutazione del classe 2000 intorno ai 25 milioni di euro, ma l’inserimento dello United potrebbe cambiare le carte in tavola e rendere più complicata l’eventuale trattativa con l’Inter.