Inter, sfuma il nuovo acquisto? “Il giocatore non è convinto”

Potrebbe sfumare un obiettivo dell’Inter sul calciomercato per rinforzare il centrocampo, non in vista di questa stagione ma della prossima. Negli ultimi giorni, infatti, i nerazzurri avevano allacciato i contatti con il Venezia per Tanner Tessmann, americano classe 2001.

I termini dell’affare prevedevano uno scambio, con due giovani di proprietà della Beneamata nell’affare, con Filip Stankovic e Gaetano Oristanio (dopo che è sfumato il suo approdo al Genoa per Josep Martinez, preso comunque dall’Inter) come principali indiziati. Il piano nerazzurro era quello di acquistare Tessmann ora, lasciandolo in prestito al Venezia per una stagione.

Ebbene, secondo La Nuova Venezia è proprio quest’ultima condizione che non convince il centrocampista, voglioso di compiere il salto già da subito. L’Inter, però, ha un reparto di centrocampo già al completo con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani e Zielinski. Per questo motivo, la pista si sarebbe raffreddata e adesso su Tessmann ci sono altri tre club di Serie A che giocheranno le coppe europee: Atalanta, Fiorentina e Bologna, con i rossoblù di Italiano favoriti.