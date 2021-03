TS – Lautaro è pronto a firmare il rinnovo, ogni momento è buono: i dettagli dell’accordo

Dopo Ausilio anche Marotta si è negativizzato, la dirigenza dell’Inter così piano piano sta tornando operativa al 100% anche sul mercato. Come riportato da Tuttosport, il primo appuntamento sull’agenda è il rinnovo di Lautaro Martinez: l’accordo è stato già trovato a fine gennaio sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, il contratto verrà prolungato fino al 2024 e la clausola da 111 milioni di euro verrà tolta.

L’agente di Lautaro, Beto Yalque, è a Milano dalla fine della scorsa settimana e ha incontrato Ausilio e Javier Zanetti: appena Marotta tornerà in sede ogni momento sarà buono per firmare il rinnovo, per l’ufficialità forse si dovrà aspettare visto che tutto dipende da Suning.

FORTUNATA CHI? INTER IRRITATA CON LA JUVE >>>