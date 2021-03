Nuovo San Siro e futuro dell’Inter, Zhang ha le idee chiare: nessun chiarimento con il sindaco Sala

Il botta e risposta tra l’Inter e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sicuramente fatto rumore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di rispondere all’invito del primo cittadino e di recarsi a Palazzo Marino per chiarire la questione.

Sull’agenda di Steven Zhang, atteso ad Aprile a Milano per la volata scudetto, c’è ben altro. Il presidente nerazzurro è deciso a non vendere la maggioranza del club e il suo viaggio in Italia permetterà di dare una spinta importante ai piani del colosso cinese. Tra questi c’è anche lo stadio che resta di importanza primaria, ma il progetto è stato presentato nei dettagli, seguendo le indicazioni del Comune, quindi l’iter amministrativo deve concludersi nelle scadenze previste. Nessuna perdita di tempo all’orizzonte, neppure un chiarimento con Palazzo Marino.

