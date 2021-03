Oggi nuovo giro di tamponi ad Appiano: domani gli esiti, l’Inter torna ad allenarsi? Lo scenario

Il secondo giro di tamponi, risultati tutti negativi per giocatori e staff tecnico, ha tranquillizzato tutti ad Appiano ma è chiaro che non è ancora il tempo di abbassare la guardia.

Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, oggi Lukaku e compagni si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi molecolari. I risultati sono attesi domani, si tratta dell’esame decisivo che potrebbe consentire il ritorno in campo alla Pinetina per gli uomini di Conte a partire già da domani pomeriggio. L’esito dei tamponi è legato anche al rebus dei Nazionali, ma quello resta per il momento un discorso a parte.

