Ma quale fortuna! Inter irritata con il mondo Juve dopo le parole di Pirlo

“L’Inter ne trae vantaggio perché potrà recuperare i giocatori malati durante la sosta e avrà la possibilità di lavorare e allenarsi senza mandare i calciatori nelle loro nazionali. Su questo punto sono stati fortunati”. Le parole di Andrea Pirlo, rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Benevento, non sono state gradite in casa nerazzurra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter si sente tutt’altro che “fortunata”: parlare di buona sorte quando si ha a che fare con un virus che ha piegato l’intero pianete è fuori luogo. La sensazione è che la Juventus stia facendo davvero di tutto per mettere pressione a Lukaku e compagni, in vista del rush finale del campionato. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, lo scudetto in casa bianconera è diventato obbligatorio e i punti di distacco, con una partita in meno, sono 10.

Anche secondo La Gazzetta dello Sport si può parlare di tutto ma non di un’Inter fortunata. La squadra nerazzurra, seppur senza Handanovic e de Vrij, avrebbe affrontato il Sassuolo tre giorni dopo l’impegno infrasettimanale della squadra di De Zerbi con il Torino. Il club inoltre considera un danno non aver giocato ieri, anche in termini psicologici legati alla classifica. E al danno rischia di aggiungersi la beffa di giocatori liberi di raggiungere le proprie nazionali.

