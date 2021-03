Le Nazionali in pressing, l’Ats ci ripensa? Domani giornata chiave. Inter e Conte indignati

Le prossime 24 ore si preannunciano decisive in casa Inter. Oggi sono in programma i nuovi tamponi, in caso di esito negativo domani la squadra nerazzurra potrebbe tornare ad allenarsi alla Pinetina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però i risultati dei tamponi sono decisivi anche in ottica Nazionali. Qualora tutti i test risultassero negativi, l’Ats di Milano potrebbe rivedere la propria posizione ed emettere un nuovo dispositivo per sancire il via libera ai giocatori che sono stati convocati. Anche con una sola positività, ogni discorso cadrebbe.

E’ chiaro che il dibattito si muove sulla linea sottile tra sanità e politica, le Nazionali stanno facendo di tutto per avere a disposizione i propri giocatori e il pressing sta aumentando con il passare delle ore. L’Inter e Conte sono indignati: le ragioni politiche possono mai prevalere su quelle sanitarie? Tra 24 ore si saprà.

INTER-SASSUOLO, COME CAMBIA IL CALENDARIO? >>>