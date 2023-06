Lazaro torna all’Inter. Di Marzio: “Niente riscatto del Torino”

Finisce il campionato e diversi giocatori di proprietà dell’Inter aspettano di conoscere il proprio destino. Soprattutto quelli che hanno passato una stagione in prestito. Per Valentino Lazaro, la scelta sembra essere già avvenuta.

Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’esterno austriaco non verrà riscattato dal Torino, nonostante una prima parte di stagione molto buona sotto la guida di Juric. Evidentemente, i granata considerano troppo alta la cifra di 6 milioni di euro necessaria per il riscatto.

L’opinione di Passione Inter

I problemi fisici avuti nella seconda parte di campionato hanno frenato l’esperienza di Lazaro all’Inter. Come avevamo raccontato nel nostro approfondimento sui giocatori in prestito, è improbabile pensare a un futuro ancora in nerazzurro per l’austriaco, per il quale allora andrà trovata una nuova squadre nella prossima sessione di mercato.