L’Inter avrà bisogno di una grande prova difensiva per battere il Manchester City, ma non potrà prescindere dai suoi attaccanti. Lautaro Martinez è intoccabile, ma Inzaghi avrà ancora qualche giorno per decidere il suo compagno di reparto: Dzeko o Lukaku?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrà bisogno di tutti e tre, da ruotare durante il corso della gara di Istanbul. Tuttavia, al momento, il favorito per il posto da titolare sembra essere sempre Dzeko.

Lukaku ha numeri formidabili in queste ultime settimane e un ottimo feeling con Lautaro Martinez. In ogni caso, anche il bosniaco è in buona forma, e Inzaghi potrebbe puntare molto sulla sua esperienza e sul suo ottimo cammino fatto fin qui in Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Escludere Lukaku in questo momento è una scelta molto forte, ma Inzaghi ha dimostrato di avere pienamente il controllo in queste ultime settimane e la fiducia nei confronti di Dzeko è evidente. Il belga, in ogni caso, potrà essere una preziosa arma tattica a gara in corso. A meno che non riesca a far cambiare idea al tecnico nei prossimi giorni.