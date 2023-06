È iniziata la settimana che porta a Manchester City-Inter, finale di Champions League in programma sabato 10 giugno. I nerazzurri torneranno al lavoro oggi per preparare al meglio la sfida di Istanbul, nella speranza di avere a disposizione tutti gli effettivi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci dubbi su Dimarco: contro il Torino, si è trattata solo di un’assenza in via precauzionale. Oggi tornerà in gruppo regolarmente e non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua titolarità sabato.

Diverso il discorso per Mkhitaryan, che oggi lavorerà a parte e che tornerà a pieno regime domani. Tuttavia, l’armeno ha già lavorato per recuperare al meglio negli scorsi giorni e, pertanto, c’è ottimismo sulla sua piena disponibilità.

Da capire, invece, se riuscirà a essere arruolabile Correa, ancora alle prese con dei problemi fisici, mentre Skriniar ci sarà sicuramente: vista la lunga assenza dal calcio giocato, difficile pensare a qualcosa in più di un impiego d’emergenza negli ultimi 15-20 minuti.