Lautaro Martinez sta vivendo una stagione da grande protagonista. La vittoria del Mondiale ha fatto fare uno step mentale importante al Toro, che nel 2023 è stato trascinante in tutte le competizioni. E la finale di Champions League potrebbe essere l’ultimo tassello per renderlo un serio candidato al Pallone d’oro.

Il Toro sta vivendo una grandissima stagione a livello di numeri, con 28 gol segnati in tutte le competizioni con l’Inter, record di sempre per lui. Ma non solo, perché si tratta di reti decisive, come la doppietta in finale di Coppa Italia o le 3 segnate nei Derby tra Supercoppa, Serie A e Champions League.

Numeri che non possono lasciare indifferenti e potrebbero trovare la consacrazione definitiva nella gara di Istanbul: se Lautaro riuscisse a trascinare l’Inter alla vittoria, allora una sua candidatura al Pallone d’oro sarebbe da prendere in serissima considerazione. Ovviamente, tutto il popolo nerazzurro spera possa andare in questo modo.