Ci sono ancora dubbi riguardo al futuro della porta dell’Inter. Handanovic è in scadenza e Onana, divenuto ormai titolar indiscusso, è oggetto del desiderio del Chelsea, che non sembra voler mollare la pista che porta al portiere camerunense.

Secondo la Repubblica, i Blues avrebbero offerto 60 milioni per Maignan, che però potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan e rimanere in rossonero. In tal caso, i londinesi punterebbero tutto proprio su Onana, includendo nella proposta monetaria anche il prestito di Koulibaly.

Come già noto, in caso di addio di Onana, l’alternativa per la porta dell’Inter sarebbe una sola: Vicario dell’Empoli, per il quale verrebbe reinvestita parte della cifra incassata dalla cessione dell’attuale numero uno nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Sabato sera, Vicario ha salutato il pubblico di Empoli in maniera molto accorata. Difficile dire se questo possa essere un indizio in chiave di mercato. Tuttavia, è evidente come il Chelsea abbia la potenza economica per proporre all’Inter un’offerta quasi irrinunciabile per Onana. Lo dimostra anche il fatto che i nerazzurri siano già pronti con l’alternativa. Tuttavia, i nerazzurri vorranno valutare bene ogni eventualità prima di privarsi di un portiere di questo livello.