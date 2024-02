L’effetto domino in Europa che PREOCCUPA l’Inter su Lautaro

A tenere banco in casa Inter è in questo momento il nome di Lautaro Martinez. Fin quando il club nerazzurro non avrà blindato l’attaccante argentino con un nuovo contratto, ovviamente sul futuro del ragazzo vi sarà sempre una certa apprensione.

Come anticipato questa mattina, c’è ancora una certa distanza con il suo agente per l’intesa sul rinnovo che non genera comunque ansia negli uffici di Viale della Liberazione per via della scadenza del giugno 2026. Il calciatore, come chiunque altro sia all’Inter che in tutti gli altri top club italiani, non può comunque essere considerato un incedibile.

Per questo il club nerazzurro ha fissato una mega valutazione per il suo cartellino, che lo rende quasi inattaccabile ma comunque non del tutto al sicuro. L’obiettivo della società è dunque quello di siglare un nuovo contratto entro fine stagione, così da proteggere Lautaro dal possibile effetto domino previsto per l’estate.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il probabile ingaggio a costo zero del Real Madrid nei confronti di Kylian Mbappé potrebbe dar vita ad un mercato degli attaccanti infuocato con il Paris Saint Germain pronto a scatenare la ricerca di un nuovo bomber. E, guardando ai migliori centravanti oggi in circolazione, sarebbe ingenuo non pensare che Lautaro possa rientrare nell’elenco dei principali candidati.

L’opinione di Passione Inter

Il Psg ha già strappato all’Inter un calciatore come Skriniar che per i tifosi veniva considerato quasi un punto di riferimento. Diverso è il caso di Lautaro Martinez, divenuto quest’anno nuovo capitano nerazzurro e consapevole della responsabilità che quotidianamente si porta dietro. L’attaccante, insieme alla famiglia, ha ribadito più volte di essere felice di difendere questi colori e di non voler lasciare una città come Milano che negli anni è diventata casa. L’impressione è che solamente l’Inter, a fronte di un’offerta irrinunciabile e ad oggi non prevista, possa considerare di separarsi dal proprio capitano.