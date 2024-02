Inter e Lautaro ancora distanti sul rinnovo: svelate le cifre

Non è stata ancora raggiunta un’intesa tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo del contratto fino al giugno 2028. Anzi, tra le richieste del centravanti argentino e la prima offerta del club nerazzurro si delinea ancora una certa distanza, nonostante la trattativa vada avanti già da diversi mesi.

Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ballano circa due milioni di euro tra tra la proposta interista pari ad 8 milioni di euro più bonus e la richiesta di un nuovo accordo da 10 milioni fatta dall’attaccante. Insomma, non una distanza proibitiva ad oltre due anni dalla scadenza dell’attuale contratto valido sino al giugno 2026.

Anche per questa ragione da parte dell’Inter filtra ottimismo circa la buona riuscita dei negoziati. Da entrambe le parti non sembra esserci alcuna fretta di giungere ad una rapida conclusione, ma vi è il desiderio condiviso di voler arrivare ad una conclusione che accontenti sia l’uno che l’altro. Il club nerazzurro è disposta a riconoscere lo status di leader del suo capitano aumentando di molto gli attuali 6 milioni di euro, ma si aspetta anche uno sforzo da parte dell’attaccante.

Un nuovo passo in avanti potrebbe essere fatto il prossimo mese, quando il club farà visita al suo procuratore Alejandro Camano presso l’agenzia che ha sede a Madrid in occasione della trasferta contro l’Atletico. Un appuntamento che potrebbe comunque risultare decisivo: è vero che l’Inter non ha fretta e continua ad essere fiduciosa, ma entro fine stagione vorrebbe tanto aggiudicarsi la firma ufficiale di Lautaro sul nuovo contratto e spazzare via anche il minimo dubbio sull’argentino.

L’opinione di Passione Inter

Il fatto che l’Inter abbia iniziato a muoversi a più di due anni e mezzo dalla naturale scadenza del contratto, lascia intuire quanto importante per il club sia questo rinnovo di Lautaro Martinez. Da parte del calciatore, che si appresta a siglare l’accordo economicamente più importante della carriera, è assolutamente lecito partire da una richiesta molto alta. I due milioni di distanza non sembrano comunque un ostacolo per niente insormontabile e l’impressione generale è che il club nerazzurro faccia bene ad essere tanto ottimista in merito alla buona riuscita dell’operazione.