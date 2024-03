L’Inter ha scelto il vice Sommer: “Più semplice portarlo a Milano”

L’Inter sembra aver finalmente rotto gli indugi e deciso l’obiettivo numero uno tra i pali per la prossima stagione. Dopo aver valutato diversi profili, il club nerazzurro ha individuato l’estremo difensore che a partire da luglio 2024 potrebbe affiancare il titolarissimo Yann Sommer.

Le preferenze del club, come riportato dal Corriere dello Sport, sono ricadute su Bento dell’Athletico Paranaense. Il portiere brasiliano già la scorsa estate era andato vicino ai nerazzurri che negli ultimi mesi non l’hanno mica abbandonato. Secondo il quotidiano, inoltre, rispetto ad un anno fa “dovrebbe anche essere più semplice portarlo a Milano”.

Il prestito di Audero scadrà a fine stagione e difficilmente l’Inter ne riscatterà il cartellino dalla Sampdoria. Non sono ancora da scartare completamente altri obiettivi sull’agenda nerazzurra come Di Gregorio e Musso, ma la preferenza nei confronti di Bento dà al classe 1999 un vantaggio rispetto agli altri pretendenti. Ci sarà poi da lavorare con il club brasiliano che per lasciarlo partire chiede intorno ai 15 milioni di euro.