L’Inter incassa 4 milioni: nuova cessione e clausola

Giungono buone notizie sul mercato dell’Inter dopo l’accordo raggiunto questa mattina con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto. Il club nerazzurro, infatti, si appresta a piazzare una cessione importante per le proprie casse.

Come rivelato sulle pagine de La Nuova Sardegna, il Cagliari avrebbe preso una decisione sul futuro di Gaetano Oristanio. Dopo l’ottima annata giocata in prestito in Sardegna, il club rossoblù sembra essere intenzionato a riscattare per 4 milioni di euro il cartellino del fantasista classe 2002.

Da capire anche la volontà del club nerazzurro che nell’accordo della scorsa estate aveva anche inserito un eventuale contro-riscatto nelle proprie mani. Clausola che potrebbe essere attivata dall’Inter una volta ceduto Oristanio a titolo definitivo. In vista di un mercato basato ancora una volta sull’autofinanziamento, per i dirigenti nerazzurri si tratta senz’altro di una buonissima cifra da poter reinvestire in entrata.