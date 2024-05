Retroscena Lautaro-Oaktree: “Patto Champions dietro il rinnovo”

Questa mattina, quasi tra lo stupore generale rispetto a quelli che erano stati gli ultimi aggiornamenti, è arrivato il sì definitivo di Lautaro Martinez al rinnovo del contratto con l’Inter. Accordo sulla base di 9 milioni di euro più bonus per il capitano nerazzurro che si lega al club sino al giugno 2029. Decisiva la volontà del calciatore che, scavalcando le prime richieste del proprio agente, ha ridotto le pretese economiche.

Determinante, come spiegato da Gianluca Di Marzio, anche l’ok senza alcuna esitazione dato da Oaktree alle cifre dell’operazione, un bigliettino da visita niente male il fondo americano. La volontà di andare avanti, come spiegato dal giornalista, era comune da entrambe le parti, in virtù soprattutto del grande sogno nutrito da entrambe le parti: l’assalto alla Champions League già dalla prossima stagione.

Queste le parole del giornalista: “Siamo arrivati ad un accordo grazie ad una volontà reciproca anche in vista di un nuovo assalto alla Champions. Il fondo Oaktree ha dato l’ok ad un ulteriore sacrificio per Lautaro: 9 milioni più bonus, la richiesta era un po’ più alta ma non esagerata rispetto a quelle che erano state determinate anticipazioni. Il giocatore con i fatti ha dimostrato di voler rimanere all’Inter e l’ha messa davanti a tutti, questo era il messaggio che Lautaro aveva fatto recapitare a Camano. Firma quindi che rappresenta una garanzia per i tifosi dell’Inter per cercare di tornare a disputare partite come quella di Sabato a Wembley“.