L’Inter lo soffia alla Juve: 40 milioni per il gioiello in attacco

La sconfitta con l’Atletico Madrid, tra le altre cose, ha evidenziato un problema in attacco dei nerazzurri. Senza l’infortunato Arnautovic, nuovamente fuori per un problema muscolare, l’Inter si è ritrovata Alexis Sanchez come unica alternativa a Lautaro e Thuram, entrambi a dire la verità poco ispirati nella notte di Madrid.

Di contro, invece, il Cholo Simeone ha potuto fare affidamento sulla freschezza di Depay e Correa, entrambi decisivi con la loro abilità nello stretto a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Ricambi che l’Inter spera di poter avere in futuro, dopo aver già bloccato intanto a costo zero l’ingaggio di Mehdi Taremi per la prossima estate.

Oltre al rientrante Valentin Carboni e in attesa di prendere una decisione su Arnautovic, l’Inter potrebbe necessariamente cercare un nuovo attaccante. Alexis Sanchez non verrà riconfermato dopo l’errore dal dischetto e insieme a Taremi potrebbe essere rimpiazzato da un’altra seconda punta. Come scritto da Tuttosport, il grande obiettivo nel mirino è Albert Gudmundsson.

Per l’attaccante del Genoa è sfida serratissima con Juventus e Fiorentina, altre pretendenti sul classe 1997. Per quanto riguarda la valutazione del cartellino, l’impressione è che il Grifone non abbia intenzione di lasciarlo andare per meno di 40 milioni di euro. Un investimento che verrebbe in parte ricompensato da un ingaggio non troppo elevato: Gudmundsson andrebbe a pesare circa 2,5 milioni l’anno, lo stesso stipendio attualmente garantito dall’Inter a Sanchez.

L’opinione di Passione Inter

La sfida con l’Atletico Madrid ha dimostrato quanto i cambi, in una sfida di così alto livello, possano fare la differenza. L’ingresso in campo di Depay ha obiettivamente messo in crisi la difesa nerazzurra: la rapidità nello stretto e la grinta messa in campo dall’olandese, hanno scombinato i piani di Inzaghi. In generale, calciatori abili nell’uno contro uno come anche Riquelme e Correa hanno sempre generato pericoli sul finale. Caratteristiche che i dirigenti dell’Inter hanno annotato sui loro taccuini e che ricercheranno nel prossimo attaccante da regalare ad Inzaghi. Ecco che in un contesto del genere un calciatore come Gudmundsson potrebbe diventare un ricambio credibile e soprattutto determinante in serate di questo calibro.