Champions senza Inter, Guardiola esulta: “Non è l’unico ad essere contento”

A tre giorni di distanza, è ancora apertissima la ferita lasciata dall’Atletico Madrid in casa Inter. Un risultato che ha deluso tutto l’ambiente nerazzurro per via delle enormi aspettative che lo straordinario avvio di 2024 dei nerazzurri aveva giustamente generato.

Simone Inzaghi dovrà essere adesso bravo a mettere per il momento da parte quanto avvenuto mercoledì notte a Madrid e rispostare il focus della squadra sull’obiettivo scudetto. Nel frattempo, dopo i sorteggi avvenuti ieri per le fasi finali della Champions League, c’è chi avrà tirato un bel sospiro di sollievo per l’assenza dei nerazzurri dalle urne.

Come spiegato dall’ex difensore Jamie Carragher su CBS Sports, su tutti Pep Guardiola temeva di poter incrociare l’Inter nelle prossime fasi: “Il Manchester City sarà contentissimo del fatto che l’Inter sia stata eliminata, perché era una delle poche squadre che poteva causarle dei problemi e non sono sicuro che l’Atletico potrebbe esserne in grado. Molte squadre sono contente con questo risultato”.