Inzaghi porta l’Inter in ritiro: reazione immediata con il Napoli

Non si tratta ovviamente di una misura punitiva, quella pensata quest’oggi da Simone Inzaghi per affrontare il Napoli nel match in programma domani sera. Il tecnico dell’Inter, comprensibilmente, ha letto parecchia delusione negli occhi dei suoi ragazzi dopo la brutta eliminazione dagli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid e vuole evitare contraccolpi sul campionato.

Lo scudetto della seconda stella, infatti, è ben incanalato, ma guai a pensare di aver già portato a termine il lavoro. Per evitare cali di concentrazione e per cercare di ricompattare il prima possibile il gruppo, come scritto da Tuttosport, Inzaghi ha pensato di portare la squadra in ritiro dopo l’allenamento di questo pomeriggio.

Dopo essere uscita di scena in Champions League, l’Inter si sente adesso obbligata a chiudere nel miglior modo possibile la sua stagione in campionato, vincendo il prima possibile il titolo e tentando di fissare il nuovo record di punti in Serie A superando quota 102.