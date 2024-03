Quanto costa la recompra di Fabbian e quando può tornare all’Inter

Con la rete arrivata ieri sera allo scadere sull’Empoli, Giovanni Fabbian ha deciso i tre punti in favore del Bologna facendo impazzire di gioia i suoi tifosi. I rossoblù proseguono dunque la loro incredibile corsa al quarto posto che li vede in vantaggio di sei punti sulla Roma, attualmente dietro ma con una partita in meno.

Per il centrocampista ex Inter, che già la scorsa stagione aveva mostrato un grandissimo feeling in zona gol nel prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi, si tratta della quinta rete al suo primo campionato di Serie A. Un giovane che può rappresentare il futuro della Nazionale e su cui il club nerazzurro, com’è noto, non ha perso il controllo.

Sbarcato a Bologna la passata estate per cinque milioni di euro, Fabbian è infatti legato all’Inter da un diritto di recompra da 12 milioni di euro valido per due anni. Ciò significa che ai nerazzurri basterà versare la quota fissata con i rossoblù per riavere, entro l’estate 2025, il proprio gioiellino senza che la società rossoblù possa opporsi alla sua cessione.