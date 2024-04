L’Inter mette gli occhi sulla baby macchina da gol del calcio inglese

L’estate è ancora lontana, ma l’Inter è già molto attiva sul mercato in cerca di grandi occasioni per rafforzare la rosa. I nerazzurri sono a caccia di attaccanti per rafforzare il reparto e avrebbero messo gli occhi su un grande talento del calcio inglese.

Infatti, come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, corrispondente di RMC Sport, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul 18enne attaccante dell’Aston Villa, Rory Wilson. Lo scozzese, che piace anche la Lipsia, è un’autentica macchina da gol nelle giovanili: 36 gol in 43 partite quest’anno tra club e Scozia.

L’opinione di Passione Inter

Il calcio inglese sta sfornando diversi giovani attaccanti del Regno Unito che potrebbero imporsi a livello mondiale nei prossimi anni. Naturale, pertanto, che l’Inter provi a sondare questo mercato, per fiutare prima degli altri una potenziale miniera d’oro.