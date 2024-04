Il Porto non perdona Taremi: la reazione dei tifosi al rientro in campo

Mehdi Taremi è ormai un promesso sposo dell’Inter e sta vivendo questi ultimi mesi al Porto da separato in casa. Nel 2024, anche a causa della Coppa d’Asia e di qualche acciacco muscolare, ha collezionato appena 77 minuti in campo in 3 presenze.

Un ambiente ostile per l’iraniano, nonostante le parole di Conceicao negli scorsi giorni che hanno provato a riappacificarlo con l’ambiente per questi ultimi mesi. Niente da fare, come raccontato dal Corriere dello Sport: i tifosi del Porto non lo hanno perdonato e al suo ritorno in campo, nell’ultima gara persa contro il Vitoria Guimaraes, lo hanno sommerso di fischi.