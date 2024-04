Zielinski torna ad alzare i giri del motore: l’Inter lo osserva

Piotr Zielinski ha ritrovato il gol con la maglia del Napoli nell’ultima di gara di campionato, andando a segno con una pregevole conclusione dal limite dell’area. Un ottimo segnale per tutti i tifosi dell’Inter che aspettano con trepidante attesa l’arrivo del polacco la prossima estate.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, dopo alcuni mesi in sordina il polacco sembra ora intenzionato ad alzare i giri del motore per quest’ultima parte di stagione, in vista degli Europei. Una notizia che non può non compiacere anche il mondo nerazzurro, che osserva da lontano la sua condizione.