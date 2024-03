L’Inter non ha più dubbi: scelto il quinto attaccante

Quanto avvenuto nelle scorse ore in casa Inter, ha confermato ai dirigenti nerazzurri la necessità in vista della prossima stagione di aggiungere un quinto attaccante in organico. Non solo per far fronte ai tantissimi impegni, tra cui il nuovo Mondiale per Club, ma anche in virtù degli imprevisti che possono via via presentarsi di partita in partita.

In attesa di scoprire l’entità dell’infortunio di Arnautovic, a pochi giorni dal recupero di Marcus Thuram rientrato dal primo minuto proprio contro il Bologna, l’Inter rischia infatti di ritrovarsi con soli tre attaccanti disponibili nella fase più calda nella stagione. Da qui la scelta di Marotta e Ausilio di non accontentarsi del solo Taremi già bloccato a zero per il prossimo anno, ma di aggiungere anche un quinto centravanti alla rosa di Simone Inzaghi.

Come riportato da Tuttosport, al momento è ballottaggio aperto tra due profili. Il primo è quello di Alexis Sanchez, in scadenza il prossimo giugno e reduce da un ottimo stato di forma in questo 2024. Il secondo è Valentin Carboni, 19enne argentino di grande talento che si sta mettendo in luce nel prestito al Monza.

Su entrambi non mancano però le riflessioni da parte del club: nel primo caso per la carta d’identità del cileno (36 anni il prossimo dicembre), nel secondo per la poca esperienza sin qui accumulata dal classe 2005 che potrebbe aver bisogno di trovare continuità altrove.