Dove vedere Atletico Madrid-Inter, diretta tv e streaming

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV e streaming

Nuovamente tempo di Champions League per l’Inter, che si gioca il proprio futuro europeo in casa dell’Atletico Madrid. I nerazzurri partono con il vantaggio di 1-0, grazie al gol di Arnautovic, nel ritorno degli ottavi di finale, ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Il calcio d’inizio al Wanda Metropolitano sarà mercoledì 13 marzo, alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 3,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 19.45 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Atletico Madrid-Inter in diretta insieme a voi!