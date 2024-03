Atletico Madrid-Inter, chi passa il turno secondo l’algoritmo

Mancano ormai pochi giorni al ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che vedrà l’Inter impegnata al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, I nerazzurri partiranno con un leggero vantaggio, dato l’1-0 dell’andata, ma passare il turno non sarà affatto facile.

In ogni caso, il gol di Arnautovic nel match di andata sembra essere un bel balzo in avanti per le possibilità degli uomini di Inzaghi di accedere ai quarti di finale, come dimostrano i dati di Opta Analyst, che si basa sulle proiezioni dei dati Opta.

Secondo il sito, infatti, l’Inter è ampiamente favorita per il passaggio del turno con il 75,48% di possibilità, contro il 24,52% dei Colchoneros. Si tratta del divario più ampio nei 4 quarti di finale rimasti, con l’Atletico Madrid che è anche l’unica squadra con la gara di ritorno in casa a essere considerata sfavorita.