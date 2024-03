1 di 6

L’ANALISI DI BOLOGNA-INTER

L’Inter continua la sua marcia in Serie A e batte anche il Bologna. Al Dall’Ara, basta il gol di Bisseck per portare a casa i 3 punti e la decima vittoria consecutiva in campionato, a pochi giorni dal ritorno con l’Atletico. In attesa della Champions League, allora, andiamo vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida della 28a giornata di Serie A.

