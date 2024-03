Bisseck segna ed è impeccabile dietro: il futuro è suo

Yann Aurel Bisseck era chiamato a un’altra prestazione importante, in un testo tutt’altro che scontato contro il Bologna. Il centrale tedesco, però, ha affrontato la gara senza timore, trovando anche la rete decisiva e collezionando una delle sue migliori prestazioni da quando è all’Inter.

Una grande gara riconosciuta anche dai vari quotidiani, che sottolineano soprattutto la personalità e la sicurezza con la quale il tedesco ha affrontato entrambe le fasi gioco. Un partita da titolare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come in futuro potrà trovare sempre più spazio in campo.

Non solo il gol, la partita di Bisseck, infatti, è stata condita anche da un prestazione difensiva di altissimo livello. Secondo Tuttosport, è impeccabile e soprattutto nel gioco aereo è dominante, come scrive il Corriere dello Sport: “Di testa, le prende tutte lui”.

Di seguito i voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Non solo il gol, bello e pesante. Un assist per Darmian nel primo tempo e tante chiusure decisive. Gioca con la personalità di un titolare, pur giocando poco. Il futuro è tutto suo”.

Corriere dello Sport 7.5 – “Gioca con personalità e sicurezza, approfittando dello spazio che gli concede il Bologna. Puntuale anche negli inserimenti in area: Bastoni lo vede e lui buca Skorupski. Di testa, le prende tutte lui”.

Tuttosport 7.5 – “Col piglio del pivot schiaccia in porta il pallone dell’1-0 (da qui l’esultanza che per poco non viene fraintesa da Pairetto). Poco prima aveva dato un gran pallone a Darmian. A corredo, è impeccabile in difesa”.