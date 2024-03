L’Inter ‘rimanda’ Carboni: nuovo prestito in Serie A

Il ritorno di Valentin Carboni con la maglia dell‘Inter potrebbe ancora slittare. L’attaccante argentino classe 2005, ceduto in prestito secco al Monza la scorsa estate, si sta rendendo protagonista di una buonissima annata.

Convocato dal commissario tecnico Lionel Scaloni per le due amichevoli dell’Argentina negli Stati Uniti contro El Salvador e Costa Rica, il talento di proprietà dei nerazzurri ha collezionato in questo campionato ben 22 presenze e due reti.

Come confermato questa mattina da Tuttosport, l’Inter avrebbe definitivamente deciso di affrontare la prossima stagione con cinque attaccanti. Oltre a Taremi, dunque, altre due punte dovrebbero completare il reparto, considerando l’addio certo di Alexis Sanchez e quello probabile di Marko Arnautovic.

Per il bene di Valentin Carboni, a fronte di un reparto così affollato, l’Inter avrebbe dunque deciso di lasciarlo in prestito per un altro anno al Monza. Con Raffaele Palladino, che farebbe carte false pur di tenerlo con sé un’altra stagione, il giovanissimo attaccante potrebbe accumulare più minuti rispetto a quelli che gli garantirebbe Inzaghi e proseguire nel percorso di crescita già intrapreso.

L’opinione di Passione Inter

Davanti ad uno scenario con cinque attaccanti, il rischio per Valentin Carboni sarebbe in effetti quello di non trovare sufficiente spazio. Tanto passerà in ogni caso dalle idee di Simone Inzaghi e dalla fiducia del tecnico verso l’argentino. Il Monza, d’altra parte, sarebbe per i nerazzurri una sorta di garanzia: l’ambiente ideale per un giovane talento che punta a crescere con continuità nel campionato italiano lontano dalle naturali pressioni di una big.